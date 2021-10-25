بالصور.. منتخب العراق الأولمبي يحقق الفوز على منتخب المالديف بأربعة أهداف نظيفة

2021/10/25 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققَ منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم

الفوزَ على منتخبِ جزر المالديف بأربعة

أهدافٍ نظيفةٍ، في المباراةِ التي

أقيمت على ملعبِ المحرق في العاصمة

البحرينيّة المنامة، ضمن مباريات

الجولةِ الأولى من منافسات ال

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