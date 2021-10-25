الأشعة السينية تكشف عن الفرق الهائل الذي تحدثه لقاحات

2021/10/25 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر عمليات المسح بالأشعة السينية

الاختلاف الهائل في تأثير الفيروس على

رئتي مرضى "كوفيد-19" الذين تم تطعيمهم

وأولئك الذين لم يقع تطعيمهم.

وقال الدكتور سام دوراني، من مركز Deer

Valley Medical Center إ

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