2021/10/25 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه من الكاظمي يخص جمعية قصار القامة في العراق- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الكاظمي يخص جمعية قصار القامة في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الكاظمي يخص جمعية قصار القامة في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).