بعد العمليات المشتركة.. الدفاع تصدر بيانا بخصوص نظام البديل

2021/10/25 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيانتؤكد وزارة الدفاع ان ما يخص نظام إجازات أبطال الجيش الباسل مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان وان كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك غير صحيح وعارٍ عن الصحة، وتبين وزارة الدفاع ان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت بمتابعة المواقع الالكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر هكذا أخبار وتحاول استغلال الظروف الراهنة من أجل زعزعة الروح المعنوية لمقاتلينا الأبطال وزرع حالة الفوضى بينهم وستصل الأجهزة الاستخباراتية الى هذه المواقع والصفحات وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.لذا تدعو الوزارة منتسبيها الأبطال إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة ومتابعة أخبار وزارة الدفاع حصراً عبر موقعها وصفحاتها وقنواتها الرسمية.

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