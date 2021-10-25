2021/10/25 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والاسكان، اليوم الاثنين، عن وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات تتضمن 3 محاور، فيما طرحت ما وصفته بالحل الجذري بشأنها.وقال مدير عام الطرق والجسور حسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطة من وزارة الاعمار لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة من وزارة الاعمار لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة من وزارة الاعمار لمعالجة مشكلة الطرق خارج المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).