الدفاع تصدر بيانا بشأن نظام البديل

2021/10/25 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص نظام البديل.وقال إعلام الدفاع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع تؤكد ان ما يخص نظام إجازات أبطال الجيش الباسل مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان وان كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك غير …

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