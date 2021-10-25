2021/10/25 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oBUG0c-62MM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة المعمرة اللبنانية تيتا سلام عن عمر 95 عاما) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة المعمرة اللبنانية تيتا سلام عن عمر 95 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).