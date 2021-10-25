غوتيريش يدين “الانقلاب” في السودان ويدعو للإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني

2021/10/25 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “الانقلاب” في السودان ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني المدني عبد الله حمدوك.

هذا، كما دان غوتيريش استيلاء الجيش السوداني على السلطة في السودان، وكتب في تغريدة على تويتر ما نصه، “أدين الانقلاب العسكري الجاري في السودان، ويجب إطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المسؤولين الآخرين على الفور”.

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