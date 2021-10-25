الدفاع تصدر بيانا بشأن نظام إجازات منتسبي الجيش

2021/10/25 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، الاثنين، ان نظام إجازات منتسبي الجيش مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان، داعية منتسبيها إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (25 تشرين الاول 2021)، ان "وزارة الدفاع تؤكد ان ما يخص نظام إجازات أبطال الجيش الباسل مرهون بأمن الدولة العراقية وتقديرات القيادات العسكرية في الميدان، وان كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ذلك غير صحيح وعار عن الصحة".

وأوضحت، ان "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية باشرت بمتابعة المواقع الالكترونية والصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر هكذا أخبار وتحاول استغلال الظروف الراهنة من أجل زعزعة الروح المعنوية لمقاتلينا الأبطال وزرع حالة الفوضى بينهم وستصل الأجهزة الاستخباراتية الى هذه المواقع والصفحات وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم".

ودعت الوزارة في بيانها "منتسبيها الأبطال إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة ومتابعة أخبار وزارة الدفاع حصرا عبر موقعها وصفحاتها وقنواتها الرسمية".

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