محمد بن سلمان يعلن عن صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الكربون

2021/10/25 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن تأسيس صندوق إقليمي للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض.

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