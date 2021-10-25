هل نترك كوكبنا للدمار؟ مؤتمر غلاسكو لحظة حاسمة - جورج كتن

2021/10/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_كتن التغير المناخي عملية تجري امام اعيننا مهددة بتدمير كوكب الأرض بما فيه من ملايين الأنواع الحية التي باتت مهددة بالانقراض بعد ان أصبح عالمنا أشد سخونة مما كان عليه في أي وقت مضى في التاريخ، ما ادى لموجات حر وجفاف شديد في مختلف أنحاء العالم وزيادة بمعدل الحموضة في مياه البحار.



يجبر حالياً ٢٠ مليون شخص على الهرب سنوياً من أراضيهم بسبب الحرارة المرتفعة.



وخلال ال50 عاما القادمة سيجبر 1.5 مليار ......





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