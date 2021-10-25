إضرابات العاملين بالولايات المتحدة - الطاهر المعز

2021/10/25 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز الولايات المتحدة - السياق التاريخي ل"إضرابات اكتوبر" 2021تُعتَبَرُ الولايات المتحدة، أكبر قوة اقتصادية (حجم الناتج المحلي الإجمالي) وعسكرية بالعالم، ويُقدّر حجم السّكّان بنحو 330 مليون نسمة، وحجم القوى العاملة بنحو 165 مليون، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثين مليون "وُلِدُوا بالخارج" (أي مهاجرين)، بالإضافة إلى ملايين العاملين الآخرين الذين وُلِدُوا بالولايات المتحدة، ولا يحملون الجنسية الأمريك ......





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