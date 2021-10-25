الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “داعش” شمالي بغداد

2021/10/25 | 19:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاطاحة بأحد عناصر “داعش” شمالي بغداد.وذكر اعلام الهيئة في بيان، انه “تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي/ مديرية الاستخبارات العسكرية و بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار من القاء القبض على احد عناصر فلول داعش الارهابي شمالي العاصمة بغداد”.واضاف البيان انه […]

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