رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ

2021/10/25 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب منينديز، الاثنين، "بأشد العبارات تصرف اللواء عبد الفتاح البرهان بتفكيك مجلس السيادة السوداني والحكومة الانتقالية، وما تردد عن اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء آخرين، وقادة من المجتمع المدني".

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