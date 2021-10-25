2021/10/25 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، الاثنين، عدم

علاقتها باستقطاعات الضمان الصحي.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان،

تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بالإشارة

لما تم تداوله عبر وسائل الاعلام

باستقطاع مبلغ الضمان ا

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