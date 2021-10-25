الحشد الشعبي يعلن الإطاحة بأحد عناصر

2021/10/25 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي/ مديرية الاستخبارات العسكرية و بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار القى القبض على احد عناصر فلول “داعش” الارهابي شمالي العاصمة بغداد".

وبينت أن "ذلك جاء نتيجة لتكثيف الجهود الاستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة حثيثة ورصد تحركاته، قبل ان يتم القاء القبض عليه في احدى مناطق شمالي العاصمة بغداد".

وأكدت أنه "قد تم إجراء اللازم بحقه وفق القانون".

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