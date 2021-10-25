رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي وفد جمعية قصار القامة في العراق

2021/10/25 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفد جمعية قصار القامة العراقية، واستمع إلى أهم احتياجات هذه الشريحة الاجتماعية، والمصاعب التي تواجهها.

ووجّه الكاظمي الأجهزة الحكومية المختصة، بالعمل على تنفيذ المطالب التي تقدّم بها الوفد، وتلبية احتياجاتهم.

ووعد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تسريع إقرار القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة، باعتبارها جزءاً فاعلاً ومهماً من نسيج مجتمعنا العراقي.

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