السعودية تتعهد باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة

2021/10/25 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميا.

وأعلن ولي العهد السعودي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر “الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض، أعلن عن تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات وصلت إلى تسعة وثلاثين مليار دولار تدفع المملكة نحو 15 بالمئة منها.

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