ماكرون يدين اعتقال مسؤولين مدنيين في السودان ويدعو إلى احترام مكانة رئيس الوزراء

2021/10/25 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بأكبر قدر من الحزم” بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين.

وشدد ماكرون على أن بلاده تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان، وعبر عن دعم باريس للحكومة الانتقالية السودانية، ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والقادة المدنيين واحترام مكانتهم.

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