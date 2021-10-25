إعصار “ميديكان” يتسبب بمقتل شخص في ايطاليا

2021/10/25 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت الشرطة إن عواصف عنيفة ضربت جنوب إيطاليا بقوة لليوم الثاني، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وغرق الطرق والحقول بالمياه.وعُثر على جثة […]

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