2021/10/25 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني زادت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من 1% ليرتفع خام برنت إلى 86.49 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأميركي إلى 84.76 دولار، وتواصل أسعار النفط مكاسبها منذ الأسبوع الماضي وتبلغ أعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تزيد مكاسبها وخام برنت يتخطى 86 دولاراً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تزيد مكاسبها وخام برنت يتخطى 86 دولاراً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تزيد مكاسبها وخام برنت يتخطى 86 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).