2021/10/25 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على شخصين بتهمة الاحتيال والسرقة في بغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين بتهمة الاحتيال والسرقة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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