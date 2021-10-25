ضبط كدس للعتاد في تلعفر غربي نينوى

2021/10/25 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ضبطت مفرزة استخبارية كدسا للعتاد في محيط قضاء تلعفر غربي نينوى.واحتوى الكدس / حسب بيان لوزارة الدفاع / على ٥٤ قنبرة هاون 120 و 82 ملم و ٣ مقذوفات مدفعية عيار 130 ملم ./انتهى3

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