نفط الوسط يجتاز امانة بقداد بثنائية

2021/10/25 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق فريق نفط الوسط فوزا مستحقا على فريق أمانة بغداد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.نفط الوسط سعى لاستعادة الصدارة التي اعتلاها مؤقتا الشرطة بفوزه على النفط إلا أن نفط الوسط دخل المباراة بعزيمة العودة بقوة للمقدمة وحاول من احدى الكرات عبر المحترف المغربي عمر المنصوري إلا أن كرته مرت بجوار القائم وحاول مهند عبد الرحيم برأسية علت العارضة فيما حاول بغداد بتسديدة أمير صباح كرة علت العارضة وفي الدقيقة 25 تمكن مدافع نفط الوسط رسلان حنون من احراز هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط الوسط بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني سعى بغداد للعودة إلى المباراة لكنه اهدر فرصة سانحة اهدرها المحترف بنيامين بينما تمكن نفط الوسط من مضاعفة النتيجة عبر الهداف مهند عبد الرحيم في الدقيقة 65 لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدفين دون رد.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 18 في الصدارة بينما تجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر./انتهى

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