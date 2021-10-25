2021/10/25 | 19:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت قيادة العمليات المشتركة، يوم الإثنين، توضيحاً بشأن نظام الإجازات لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية، مؤكدة أن الموضوع هو جزء من منظومة الأمن القومي للبلد.وقالت القيادة في بيان، إن “نظام الإجازات هو شأن امني متعلق بطبيعة عمل كل مؤسسة أمنية أو عسكرية يخضع لتقديرات الوزراء الأمنيين والقادة الميدانين وينبع من تقديرات الموقف والمتطلبات الأمنية على الأرض ولا يخضع للأهواء والأمزجة الشخصية وان الموضوع هو جزء من منظومة الأمن القومي للبلد وكما هو معمول به في دول العالم كافة”.وأضافت، أن “القيادة العسكرية العليا في البلاد وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة ووزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية كافة هم اشد حرصاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة توضح بشأن نظام الاجازات..



والدفاع تدعو منتسبيها لـ”ضبط النفس” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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