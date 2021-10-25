2021/10/25 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: trrtXUaIOmc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | عبد الزهرة الهنداوي: يبقى الحال لحين تشريع قانون يخص العشوائيات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | عبد الزهرة الهنداوي: يبقى الحال لحين تشريع قانون يخص العشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).