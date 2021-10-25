جرائم عناصر الجيش التركي بــ قطع وحرق الاشجار في محافظة دهوك

2021/10/25 | 19:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قامت عناصر من الجيش التركي الاثنين بقطع الاشجار وحرق الغابات في حدود قرى منطقة برواري بالا بمحافظة دهوك .

وقال عضو برلمان كردستان ريفنك هروري، ان"عناصر من الجيش التركي بدات مرة اخرى بقطع الاشجار وتشويه البيئة الكردستانية في الجبال وقرى منطقة هروري وكيستة ونزدوري في منطقة برواري بالا"، م...

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