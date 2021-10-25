سياسي عراقي منبها 'الغمان': عملاء اخترقوا صفوفكم وهذا أخطرهم!

2021/10/25 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه السياسي العراقي، عزت الشابندر، الاثنين، باختراق عملاء لصفوف "الغمان"، مشيرا إلى ان اخطرهم هو من يصر اسياده على بقاءه في منصبه.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم (25 تشرين الاول 2021): "نصيحتي بتصرف الغمان.



جميع العملاء الذين اخترقوا صفوفكم في غفلة منكم خطرين".

وأضاف، "ولكن اكثرهم خطرا هو من يصر اسياده على بقاءه في منصبه لانه حقق بعض النجاح في مهمته عندما أتقن لعبة المال واستغلال النفوذ".

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