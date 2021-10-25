أنشط بركان في أوروبا.. جبل

2021/10/25 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان جبل "إتنا" الأكثر نشاطًا في أوروبا والذي يقع في جزيرة صقلية في إيطاليا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويذكر أن البركان ثار أكثر من 50 مرة في العام الجاري.

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