فرسان الخدمة

2021/10/25 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

تلك الخدمة الحسينية بكل أنواعها اصبح

يعرفها جميع العالم بلا استثناء في

مدينة كربلاء المقدسة، فقد قالها سماحة

المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في

أكثر من بيان، سر قوة زيارة الامام

ال

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