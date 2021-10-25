صيادو ذبابة الخيل

2021/10/25 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

المواطن العراقي أوجع قلبه الإرهاب

والسياسة والبطاقة التموينية، وبذات

الوقت يمتلك من المواهب العديدة مما

تجعله مؤهلا لتشخيص الخلل في كل مرافق

الحياة، وفي الفترة الأخيرة كان سباقا

في ا

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