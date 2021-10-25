تحالف العامري يشن هجوماً على بلاسخارت: هذا دورها في العراق

2021/10/25 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شن تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، هجوماً على مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، فيما كشف دورها في العراق.

وقالت القيادية في التحالف زينب الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "بلاسخارت تمارس دورا تخريبيا في العراق، وهي تستغل منصبها لإثارة الفوضى، كما انها تجاوزت الأعراف المسموح بها والخروج عن دائرة عملها وتدخلت سلبا في الشأن الداخلي للعراق".

وبينت الموسوي ان "تدخل مبعوثة الأمم المتحدة لم يعد مقبولا فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، خصوصاً ان لها يد ودور في التلاعب والتزوير الذي حصل بشكل كبير وخطير لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولهذا هي تدافع وتحمي هذا التزوير من خلال تقارير اممية غير مهنية وبعيدة عن الواقع".

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