الايطالي كونتي بات قريبا من تدريب المان يونايتد

2021/10/25 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر المدير العام لنادي مانشستر يونايتد ريتشارد أرنولد، ، إلغاء كل المواعيد من أجل إجراء محادثات مع المالك جويل جليزر بشأن مستقبل مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير.وذكرت صحيفة /الغارديان/ البريطانية أن : أرنولد ألغى كل المواعيد اليوم الإثنين من أجل الاجتماع بجليزر بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مانشستر يونايتد أمس على يد ليفربول بخماسية نظيفة.وأذل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد أمس بعد إنهاء الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، ومن ثم تعرض الفرنسي بول بوجبا للطرد في الشوط الثاني، الأمر الذي أدى إلى فقدان لاعبي الشياطين الحمر الثقة في سولسكاير على الرغم من إعجابهم به، ولكنهم يرون أنه ليس الرجل المناسب لقيادة الفريق لأفاق جديدة.وتفكر إدارة اليونايتد بشكل جدي في مستقبل سولسكاير مع الفريق، في ظل حصده نقطة وحيدة في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري.يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي، هو المرشح الأبرز لخلافة سولسكاير حال اتخاذ قرار بإقالته./انتهى3

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