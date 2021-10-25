2021/10/25 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين أعمال مبادرة / الشرق الأوسط الأخضر/.وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة، معلنا عن سلسلة خطط طموحة على مستوى الإقليم، تضمنت العمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.وأشارإلى : العمل على تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب، على أن يكون لهذه المراكز والبرامج دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.وأضاف بن سلمان، أن : المملكة ستعلن ضمن مبادرة الشرق الأوسط على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من 750 مليون شخص في العالم.وأوضح أن : إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين يبلغ ما يقارب 39 مليار ريال (أكثر من عشرة مليارات دولار)، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها، وستعمل مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.واعلن بن سلمان عن : تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء، كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة، ورفع مستوى التنسيق بين المشاركين فيها.وهذه أول قمة يحضرها ممثلون رفيعو المستوى من دول الشرق الأوسط بجانب حضور عربي ودولي، بهدف حماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الكربونية وإبطاء الاحتباس الحراري./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تستضيف قمة إقليمية للمناخ والبيئة في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تستضيف قمة إقليمية للمناخ والبيئة في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).