العراق: مقتل 'كهل' في عقده السابع.. ومصدر يكشف التفاصيل

2021/10/25 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، الاثنين، بمقتل كهل في عقده السابع اثر نزاع عشائري سابق في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (25 تشرين الاول 2021)، ان "كهلا في العقد السابع من عمره قتل باطلاق النار عليه وسط قضاء سوق الشيوخ"، مشيرا إلى ان "المجني عليه من عشيرة الزركان الذي حدث قبل ايام نزاع بينهم وبين عشيرة ال شميس".

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