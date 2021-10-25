"أوراق فيسبوك".. وثائق مسربة قد تمثل أكبر أزمة في تاريخ الشركة

2021/10/25 | 20:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت شركة "فيسبوك" المسربين المبلغين عن المخالفات وعواصف العلاقات العامة واستجوابات الكونغرس في السنوات الأخيرة، لكنها تواجه الآن مزيجًا من الثلاثة معًا في وقت واحد فيما يمكن أن يكون أكثر الأزمات شدة واتساعًا في تاريخ الشركة الممتد على مدار 17 عامًا.

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