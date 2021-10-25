2021/10/25 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت، كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، رفض الإدارة الأميركية الإجراءات التي يقوم بها الجيش في السودان، ودعت إلى "الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والمسؤولين الآخرين الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تتعارض مع إرادة الشعب".. البيت الأبيض يرفض إجراءات الجيش السوداني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تتعارض مع إرادة الشعب".. البيت الأبيض يرفض إجراءات الجيش السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).