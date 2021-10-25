2021/10/25 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، أنها ستصدر بياناً ختامياً في وقت لاحق يوضح العدد الكلي للطعون المقبولة والمرفوضة، وفيما حددت موقع إعادة فرز وعد الأصوات ردت على التوقعات بتغيير النتائج.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: سنصدر بياناً ختامياً يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المركز الخبري الوطني.

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