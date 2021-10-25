2021/10/25 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ZfbHoPeQJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيضع علاء الركابي التشريني يده بيد احزاب الاسلام السياسي ؟ | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيضع علاء الركابي التشريني يده بيد احزاب الاسلام السياسي ؟ | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).