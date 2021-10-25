عراقيان يحصدان ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية للسباحة

2021/10/25 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحصد سباحان عراقيان، الميدالية البرونزية لكل منهما في البطولة العربية الأولى للمجرى القصير في الإمارات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البطل السباح بكر سلام علي حقق المركز الثالث، حائزا الميدالية البرونزية في سباق 400 متر متنوع، كما وحقق البطل السباح حسن صاحب كاظم المركز الثالث أيضاً خاطفا الميدالية البرونزية لسباق 100 متر صدر ".

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