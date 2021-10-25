تحديد موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب

2021/10/25 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمانة العامة لمجلس النواب: الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات

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