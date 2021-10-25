الغجر - عذري مازغ

2021/10/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ لا اعرف شيئا عن الغجر إلا ما سمعته عنهم أو قراته عنهم وقد يكون الأمر مبالغ فيه، لكن لم اعرفهم عن قرب إلا في مناسبات قليلة، ولعلي أبالغ بالقول أني أعرفهم عن قرب في السنوات الأخيرة، فالمسالة هنا تتعلق بشخص شاركت معه كراء شقة بشكل لا يسمع بتقيم فهم خاص حولهم ، قبلا كنت اسمع عنهم من بعيد واعرف بعضهم كسائق شاحنة النقل بإيليخيدو والذي كان ودودا بشكل عجيب مع المهاجرين المغاربة حيث كان سائق شاحنته نقل ترب ......





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