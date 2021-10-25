أوراق حراك تشرين 2019 -نريد وطن- - سلام إبراهيم

2021/10/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم سأنشر بشكل متسلسل أوراق حراك تشرين الحلقة الأولىمن عزلتي في غرفة بشمال الأرض، كنت على مساس يومي بمجريات ما يحدث من فوران بين شباب العراق الذين سدت السلطات أمامهم كل سبل الحياة، ولمست ذلك الحماس والفوران منذ مطلع عام 2011، ففي كل ندوة أقمتها أو حضرتها في زياراتي السنوية للعراق ومدينتي الديوانية قمت بالتحريض المباشر والكلام بوضوح عن الأوضاع والمستقبل والسلطات، وإحدى هذه الندوات م ......





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