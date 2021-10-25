اليكم مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

2021/10/25 | 21:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيحتوى الهاتف أيضا على بطارية بسعة 4500 مللي.

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