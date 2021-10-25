2021/10/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تطلق حملة لمتابعة نفوق الأسماك في حقول التاجي والطارمية الموارد: مفاوضاتنا مع إيران متعثّرة ونأمل المضي بإتفاق يضمن الحقوق بغداد – الزمان كشفت وزارة الموارد المائية عن تعثر المفاوضات مع ايران بشأن تثبيت حقوق العراق المائية , ونأمل التوصل الى اتفاق فني مشترك يعوض تقص الايرادات المائية في نهري ديالى وسيروان.توقيع مذكرة وقال […]

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