2021/10/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين يمتزج الفكر بالأدب – حسين الصدر -1- لا نذيع سرّا اذا قلنا : انّ النصوص المقروءة تكفينا لاكتشاف أصحابها ، اننا حين نجد الفكر مُنساباً الى الأدب وممتزجا به –على نحو بليغ – نعرف أننا أمامَ مفكّر أديب، ولا يعرف الفَضْلَ – كما قيل – الاّ أهلُه .-2- انّ الكثير مما ينشر ويذاع […]

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