أردوغان يعلن انتهاء أزمة اعتبار 10 سفراء غير مرغوب فيهم

2021/10/25 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، انتهاء أزمة اعتبار سفراء 10 دول غير مرغوب بهم في بلاده، بعد تأكيدهم عدم التدخل في شؤون تركيا مجددا.

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وقال أردوغان، خلال كلمة متلفزة له في أنقرة، إن "تصريحات سفراء 10 بلدان استهدفت القضاء التركي وحقوق السيادة لبلدنا"، مشددا على ضرورة عدم التدخل في القضاء التركي تحت إمرة أي أحد، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.

وأعرب عن ثقته بأن السفراء الذين أكدوا التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم"، مؤكدا انتهاء الأزمة بعد تعهدهم بالالتزام بعدم التدخل في الشأن الداخلي التركي.

ودعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، إلى الإفراج عن كافالا؛ معتبرة أن استمرار احتجازه يثير شكوكا حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

من جانبه، أمر أردوغان، وزارة الخارجية بطرد سفير الولايات المتحدة وتسعة سفراء لدول غربية أخرى لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، فيما استدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه غير مسؤول.

"سبوتنيك".

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