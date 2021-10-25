الكرملين يعلن عن توافق روسي بريطاني للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني

2021/10/25 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الكرملين عن توافق روسي بريطاني للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.وذكر في بيان أن : الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هاتفيا سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.واضاف ان : بوتين وجونسون بحثا عددا من القضايا الدولية الملحة وعلى رأسها مشاكل المناخ، والقضية الأفغانية.وأوضح : أطلع بوتين جونسون على نتائج الاستشارات الثلاثية الموسعة حول أفغانستان في موسكو الأسبوع الماضي.وتابع: تطرق الزعيمان إلى مساعي روسيا لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي مع التنفيذ غير المشروط لاتفاقيات مينسك، واتفقا على أن الأطراف سوف تحافظ على الاتصالات الضرورية حول المشاكل التي تؤثر على سير المفاوضات.وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اعلن السبت، عن قرب عودة بلاده إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا، التي توقفت في حزيران الماضي، بعد ست جولات من المفاوضات؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي.وينص الاتفاق الذي عقد بين الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي./انتهى3

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