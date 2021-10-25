نيجرفان بارزاني يبحث مع القنصل الاردني الجديد في الاقليم الانتخابات العراقية وجهود تشكيل الحكومة القادمة

2021/10/25 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع القنصل الاردني العام الجديد في الاقليم فؤاد المجالي الانتخابات العراقية وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة .وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان , ان بارزاني عبر خلال استقباله ليوم الاثنين، المجالي عن مساندته لإنجاح أعمال ومهام القنصل، مجددا التعبير عن شكر وامتنان إقليم كردستان للدعم المتواصل الذي يتلقاه من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في الفترات الصعبة".من جانبه، أكد القنصل العام الأردني أنه يتطلع بحرص إلى التعامل مع مؤسسات إقليم كردستان وتعزيز العلاقات ".واشار البيان الى ان الانتخابات العراقية، ان جهود تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة، ووباء كوفيد-١٩ وتداعياته، وعملية التلقيح باللقاح المضاد للفايرس، وأعمال ونشاطات الجالية الأردنية في إقليم كردستان ومسألة الاستقرار في الأردن والعراق والمنطقة بصورة عامة، شكلت محاور أخرى من اللقاء"./انتهى2

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