توب 5: انقلاب عسكري بالسودان.. وسعد الجبري يهاجم محمد بن سلمان

2021/10/25 | 21:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الانقلاب العسكري في السودان، ومقابلة سعد الجبري مع برنامج "60 دقيقة" وادعاءاته عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الوثائق المسربة عن "فيسبوك" والتي قد تمثل أكبر أزمة في تاريخ الشركة على مدار 17 عاما...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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